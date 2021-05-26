Между Казанью и Чебоксарами в эту навигацию начнет курсировать судно на подводных крыльях

Между столицами Татарстана и Чувашии — Казанью и Чебоксарами — уже в эту навигацию начнет курсировать судно на подводных крыльях, произведенное в Нижегородской области центральным конструкторским бюро им. Р. Е. Алексеева.

На днях судно серии «Валдай 45Р» было спущено на воду на собственной верфи. Название «Академик Крылов» оно получило в честь основателя современной русской школы кораблестроения генерала флота Алексея Крылова. Это первое судно из трех, произведенное конструкторским бюро для Чувашии. Ожидается, что с появлением в регионе современных СПК «Валдай 45Р» возобновятся речные пассажирские и экскурсионные перевозки по Волге, сообщается на сайте бюро.

«Валдай 45Р» разгоняется до 75 км в час, имеет запас хода до 550 км и вмещает 45 пассажиров и двух членов экипажа. Судно предназначено для длинных маршрутов на полноводных реках.

АО «ЦКБ по СПК им. Р. Е. Алексеева» планирует построить в этом году еще пять таких судов благодаря участию в национальном проекте «Производительность труда». Предприятие получило региональную субсидию на обновление оборудования на 3 млн рублей.

Национальные проекты реализуются в РФ с 2019 года на основании «майских указов» Президента Владимира Путина. Они охватывают 12 направлений стратегического развития страны.