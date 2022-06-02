Между Казанью и Чебоксарами возобновилось сообщение по Волге

Фото: пресс-служба Минтранса Чувашии

Судно на подводных крыльях «Валдай 45Р» «Алексей Крылов» совершило первый рейс из Чебоксар в Казань. Таким образом, между столицами Татарстана и Чувашии возобновилось сообщение по Волге.

Пассажирами стали работники-ветераны Чебоксарского речного порта и члены их семей — всего 37 человек. На ближайшие выходные все билеты на рейс Чебоксары — Казань раскуплены, что свидетельствует о наличии интереса к маршруту, отмечает пресс-служба Минтранса Чувашии.

«Запуск „Валдаев“ будет способствовать развитию Волги как транспортной артерии, а также простимулирует развитие внутреннего туризма», — подчеркнул министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Владимир Осипов.

«Напомню, что „Валдаи“ были приобретены по договоренности главы Чувашии с Председателем Правительства России Михаилом Мишустиным. Из федерального бюджета выделены необходимые средства», — отметил в свою очередь вице-премьер Правительства Чувашии Дмитрий Краснов.

Кроме того, в скором времени будут организованы маршруты с использованием судов на подводных крыльях еще по четырем направлениям: Чебоксары — Козьмодемьянск — Макарьевский монастырь, Чебоксары — Юрино, Чебоксары — Нижний Новгород и Чебоксары — Мариинский Посад — Свияжск. Завершается подготовка разрешительных документов, сообщает пресс-служба Минэкономразвития Чувашии.

Судно на подводных крыльях «Валдай 45Р» способно разгоняться до 65 км/ч, имеет дальность плавания до 400 километров и вмещает 45 пассажиров и двух членов экипажа. Оно предназначено для обслуживания длинных маршрутов на полноводных реках. Судно «Алексей Крылов» названо в честь кораблестроителя и математика Алексея Крылова (1863–1945), родившегося на территории нынешней Чувашии.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Казань продумывает концепцию инфраструктуры речного транспорта от Чебоксар до Жигулевска.