С 1 мая смотровая площадка Центра семьи «Казан» перешла на новый режим работы

С 1 мая смотровая площадка Центра семьи «Казан» переходит на новый режим работы: посетить ее можно ежедневно в течение 12 часов — с десяти утра и до десяти вечера. До 1 мая вход был открыт каждый день с 10.00 до 20.00.

«В летний сезон смотровая площадка каждый год начинает работать по этому графику: с 10.00 до 22.00», — сообщила «Татар-информу» пресс-секретарь Дирекции скверов и парков Гузель Ахметгалиева.

По словам собеседницы агентства, в этом сезоне площадка начала свою работу раньше, полюбоваться видами с 32-метровой высоты туристы могли с 26 марта. В 2021 году она была открыта 10 апреля.

Площадку ожидает еще одно новшество: в этом сезоне здесь предусмотрены небольшие технические перерывы — с 14.30 до 15.00 и с 19.30 до 20.00.

Стоимость посещения смотровой площадки начинается от 70 рублей. Дети до семи лет могут посетить ее бесплатно. Также вход свободен для представителей льготных категорий граждан при предъявлении документа, подтверждающего право на льготу.

За прошлый сезон смотровую площадку посетили 184 тыс. человек. В этом году Дирекция скверов и парков не стала делать прогнозов относительно посещаемости.