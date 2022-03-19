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Общество
19 марта 2022  19:28

С 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы на 8,6%

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С 1 апреля социальные пенсии в России будут проиндексированы на 8,6%. Об этом сообщает ТАСС.

«Индексация социальных пенсий в 2022 году составит 8,6%. Соответствующее постановление Правительства опубликовано в субботу», — цитирует агентство пресс-службу Минтруда РФ. 

На индексацию, которая затронет около 4 млн граждан, из федерального бюджета будет выделено 33,7 млрд рублей. В министерстве напомнили, что социальные пенсии индексируются каждый год в апреле с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год.

Ранее Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что все пособия по поддержке определенных категорий граждан будут проиндексированы в соответствии с планом. На совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов 16 марта глава государства сообщил, что в ближайшее время будут увеличены социальные выплаты, пенсии, прожиточный минимум и зарплаты в бюджетной сфере.

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