Путин: Соцвыплаты, пенсии, прожиточный минимум, зарплаты бюджетников будут увеличены

В России в ближайшее время будут увеличены социальные выплаты, пенсии, прожиточный минимум и зарплаты в бюджетной сфере. Об этом сегодня заявил Президент РФ Владимир Путин на совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов. Совещание прошло в режиме видеоконференции, передает пресс-служба московского Кремля.

Президент отметил, что рост цен «серьезно бьет по доходам людей». «В ближайшее время примем решение по увеличению всех социальных выплат, включая пособия и пенсии, повысим минимальный размер оплаты труда и величину прожиточного минимума, а также увеличим зарплаты в бюджетной сфере», — подчеркнул Путин.

Точные параметры повышения будут рассчитаны в Кабмине по поручению Президента.

Сегодня же Президент подписал указ о мерах по обеспечению социально-экономической стабильности в России. В документе дается поручение высшим должностным лицам субъектов РФ «принять исчерпывающие меры по обеспечению социально-экономической стабильности».

