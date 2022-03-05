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Ру Тат
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Общество
5 марта 2022  17:23

Президент России: Все пособия и пенсии будут проиндексированы согласно плану

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Все пособия по поддержке определенных категорий граждан РФ будут проиндексированы в соответствии с планом, заверил глава российского государства Владимир Путин.  

«Все социальные пособия мы будем в соответствии с имеющимися у нас планами индексировать, как и положено. И пенсии, и социальные пособия, они все будут индексироваться», — заявил Президент России на встрече с женщинами летного состава российских авиакомпаний.

Напомним, с 1 февраля на 8,4% проиндексированы материнский капитал, часть соцвыплат, пособий и компенсаций. Также повышаются пенсии для неработающих пенсионеров. Также в 2022 году маткапитал впервые вырастет в соответствии не с прогнозной, а фактической инфляцией. Так, размер выплат на первого ребенка достигнет 534,5 тыс. рублей, а на второго — 693,1 тыс. рублей.

«Татар-информ» ранее рассказал о том, как индексация пособий будет осуществляться в Республике Татарстан.

 

 

#Владимир Путин #социальные выплаты #индексация пенсий
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