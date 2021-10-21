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Ру Тат
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21 октября 2021  15:30

РЖД не планируют отменять дополнительные поезда в ноябре из-за ковидных ограничений

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В компании РЖД не собираются отменять 170 дополнительных поездов, назначенных на праздники в ноябре на фоне новых противоковидных ограничений, сообщили в организации, передает РИА Новости.

«Холдингом РЖД назначены около 170 дополнительных поездов на период ноябрьских праздничных дней. Специалистами осуществляется постоянный мониторинг наличия мест в продаже. При необходимости в составы уже назначенных дополнительных и графиковых поездов будут включаться дополнительные вагоны», — сказали в РЖД.

20 октября Президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении периода с 30 октября по 7 ноября нерабочими днями с сохранением оплаты труда для всех регионов России.

Мэр Москвы Сергей Собянин назначил период с 28 октября по 7 ноября в столице РФ нерабочим.

#РЖД #Владимир Путин #Коронавирус
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