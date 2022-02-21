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Ру Тат
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Происшествия
21 февраля 2022  11:58

Рядом с Донецким аэропортом прогремел взрыв

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Недалеко от аэропорта Донецка раздался взрыв, сообщает РИА Новости. 

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что в России число беженцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР, увеличилось примерно до 61 тыс. человек.

После принятия решения об эвакуации многие регионы России выразили готовность принять беженцев из Донбасса. Так, в субботу Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил Правительству РТ подготовить все необходимое для приема прибывших из ДНР и ЛНР.

По поручению Президента России Владимира Путина беженцы могут получить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей. Подать заявления на выплаты они смогут прямо на границе. Выплата распространяется также на тех, кто уже находится на территории Ростовской области и других регионов, принимающих беженцев.

 

#беженцы #днр и лнр #взрыв
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