Ряд категорий военнослужащих получит единовременную выплату в размере 15 тыс. рублей

Президент России Владимир Путин сегодня подписал указ о единовременной выплате некоторым категориям военнослужащих. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Произвести военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, а также курсантам военных профессиональных образовательных организаций и военных образовательных организаций высшего образования, не заключившим контракт о прохождении военной службы, единовременную денежную выплату в размере 15 000 рублей», — говорится в документе.

Выплата будет произведена «в целях обеспечения социальной защиты отдельных категорий военнослужащих». Средства будут перечислены военным в сентябре 2021 года.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Путин подписал указы о разовой выплате 15 тыс. рублей сотрудникам некоторых федеральных органов и 10 тыс. рублей — всем пенсионерам.