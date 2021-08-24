Путин подписал указ о выплате 10 тыс. рублей всем пенсионерам

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Пенсионеры получат в сентябре единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей. Соответствующие указы подписал сегодня Президент России Владимир Путин, передает пресс-служба Кремля.

По первому указу на данную выплату смогут претендовать пенсионеры, «проходившие военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии, органах принудительного исполнения». Согласно второму документу, выплата распространяется на всех остальных пенсионеров.

Как говорится в сообщении, гражданам не нужно подавать заявление на получение выплаты, ее осуществят «на основании документов, содержащихся в выплатном или пенсионном деле».

В документах подчеркивается, что эта сумма не влияет на права гражданина на иные выплаты и предоставление других мер соцподдержки. Кроме того, выплата защищена от штрафов и пеней.

Как объяснили в Кремле, если пенсионер не получит выплату в сентябре, она будет выплачена позднее. Единовременная денежная выплата, не полученная гражданином в связи с его смертью, осуществляется в порядке, установленном законодательством для различных категорий пенсионеров.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что Владимир Путин предложил выплатить пенсионерам дополнительные 10 тыс. рублей. На данное пособие в целом потребуется выделение 500 млрд рублей. Средства получат около 40 млн пенсионеров, получающих страховые пенсии, а также примерно 3,5 млн человек, получающих социальные пенсии, и военные пенсионеры.