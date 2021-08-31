Путин подписал указ о разовой выплате сотрудникам некоторых федеральных органов

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной денежной выплате 15 тыс. рублей прокурорам, сотрудникам органов внутренних дел, таможни, противопожарной службы, полицейским, а также служащим Росгвардии. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Выплаты будут осуществлены «в целях обеспечения социальной защиты лиц, проходящих службу в некоторых федеральных государственных органах», говорится в документе.

Выплаты пройдут в сентябре 2021 года за счет средств федерального бюджета.

Ранее глава РФ утвердил единовременную выплату пособия на детей-школьников, о чем сообщал «Татар-информ».

