Путин подписал указ о разовой выплате сотрудникам некоторых федеральных органов
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной денежной выплате 15 тыс. рублей прокурорам, сотрудникам органов внутренних дел, таможни, противопожарной службы, полицейским, а также служащим Росгвардии. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Выплаты будут осуществлены «в целях обеспечения социальной защиты лиц, проходящих службу в некоторых федеральных государственных органах», говорится в документе.
Выплаты пройдут в сентябре 2021 года за счет средств федерального бюджета.
Ранее глава РФ утвердил единовременную выплату пособия на детей-школьников, о чем сообщал «Татар-информ».