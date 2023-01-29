Рябков: Заявления США, что отправка танков Украине не эскалация, — отрицание очевидного

Заявления США о том, что отправка Киеву танков Abrams не является эскалацией, — это отрицание очевидного. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости.

«Парадоксальным образом американские официальные лица утверждают, что поставки более широкой номенклатуры все более современных систем, в том числе тяжелых систем на Украину, — это не эскалация, — отметил замминистра иностранных дел. — И вообще в последнее время прямых цитат из Оруэлла очень много в высказываниях и американских представителей и натовских: „мир — это война“ — буквально то, что произносится каждый день с высоких трибун и высоких кабинетов на Западе».

Отправка батальона танков на Украину, — «крайне деструктивный шаг» со стороны Вашингтона, особенно с точки зрения «попытки реализовать выраженный эскалационный сценарий на Украине».

По мнению Рябкова, Штаты пошли на такой шаг еще для того, чтобы подровнять «общенатовскую шеренгу», провести расчет «на первый, второй».

Отметим, что в США ранее заявляли, что не успеют поставить танки к весне, когда ожидается активизация боевых действий. Всего Украина получит более сотни современных западных танков.