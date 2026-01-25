news_header_top
Политика 25 января 2026 16:02

Рябков заявил, что Россия настаивает на освобождении Президента Венесуэлы

Россия настаивает на освобождении Президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью ТАСС.

Комментируя вопрос о том, готова ли Россия предоставить Мадуро убежище в случае его освобождения, Рябков подчеркнул, что первоочередным условием остается сам факт освобождения венесуэльского лидера.

«Первый шаг, без которого все остальное остается сугубо гипотетическим, – это освобождение Мадуро и его супруги», – сказал замглавы МИД РФ.

«Но уж коль скоро это [захват Президента суверенного государства] произошло, необходимо настаивать на освобождении Президента Венесуэлы», – отметил Рябков.

Дальнейшие возможные шаги, как подчеркнул замминистра, пока обсуждать преждевременно.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены военными США в ночь на 3 января в ходе операции «Абсолютная решимость». Участие в ней принял отряд спецназа «Дельта» и более 150 летательных аппаратов, высадку с вертолетов прикрывали самолеты и беспилотники.

По данным властей США, во время рейда в Венесуэле погибли от 67 до примерно 80 человек. Среди них есть как венесуэльские и кубинские силовики, так и мирные жители. Несколько американцев были ранены.

Венесуэльские власти заявили, что в стране погибли как минимум 100 человек и приблизительно столько же получили ранения. Правительство Кубы еще до этого признало гибель в Венесуэле 32 военнослужащих и разведчиков.

Верховный трибунал правосудия Венесуэлы признал временно исполняющим обязанности главы государства исполнительного вице-президента Дельси Родригес.

