Рябков: СМИ должны внести весомый вклад в объективное освещение саммита БРИКС в Казани

Саммит БРИКС в Казани, который состоится 22-24 октября, станет кульминацией российского председательства, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков на полях медиасаммита объединения в Москве.

Он выразил надежду, что средства массовой информации внесут большой вклад в успешное проведение события мирового масштаба и его объективное освещение.

«Программой предусматривается проведение расширенной сессии в формате аутрич и БРИКС+, на которую приглашены лидеры ведущих развивающихся стран и государств, председательствующих в региональных механизмах сотрудничества. Мы рассчитываем, что средства массовой информации внесут весомый вклад в успешное проведение и объективное освещение саммита», — заметил заместитель министра иностранных дел РФ.

Шестнадцатый по счету саммит БРИКС пройдет в столице РТ с 22 по 24 октября. Раис Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики. Мэр Казани Ильсур Метшин сообщил, что в эти дни город примет около 20 тыс. гостей.