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Политика 2 октября 2024 14:16

Лидер Палестины Аббас примет участие в саммите БРИКС в Казани

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Президент Палестины Махмуд Аббас примет участие в саммите БРИКС в Казани. Об этом сообщил «Известиям» замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Аббас имеет приглашение, и он его принял, прибыть в Казань», – отметил Рябков.

Саммит БРИКС пройдет в столице Татарстана с 22 по 24 октября. Приглашения для участия в мероприятии были направлены лидерам более чем 30 государств. Ожидается, что на саммите обсудят возможность расширения объединения.

#саммит БРИКС #Палестина #Махмуд Аббас
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