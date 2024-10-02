Лидер Палестины Аббас примет участие в саммите БРИКС в Казани

Президент Палестины Махмуд Аббас примет участие в саммите БРИКС в Казани. Об этом сообщил «Известиям» замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Аббас имеет приглашение, и он его принял, прибыть в Казань», – отметил Рябков.

Саммит БРИКС пройдет в столице Татарстана с 22 по 24 октября. Приглашения для участия в мероприятии были направлены лидерам более чем 30 государств. Ожидается, что на саммите обсудят возможность расширения объединения.