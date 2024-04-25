Рябков: Рекомендации по новым членам БРИКС делегации подготовят к саммиту в Казани

Делегации БРИКС к октябрьскому саммиту в Казани представят лидерам стран объединения рекомендации по списку государств-партнеров. Об этом передает ТАСС со ссылкой на замглавы МИД России, шерпу РФ в БРИКС Сергей Рябков.

«Я уверен, вы знаете, что на саммите в Йоханнесбурге в прошлом году лидерами наших стран было дано поручение согласовать модальности новой категории стран — партнеров БРИКС из списка потенциальных кандидатов в нее, — рассказал Рябков. — Мы рассчитываем к саммиту в Казани выйти с конкретными предложениями для лидеров по этому вопросу».

На сегодня БРИКС объединяет 10 стран. В 2011 году к начальному составу организации (входили Россия, Бразилия, Индия, Китай) присоединилась ЮАР, а в августе прошлого году в объединение пригласили сразу 6 новых участников. Пять из них — это Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия — начали полноценную работу в БРИКС с начала этого года. Шестая страна Аргентина отказалась вступать. Напомним, что в этом году Россия является страной-председателем. Саммит объединения состоится с 22 по 24 октября в Казани.

Ранее помощник Президента России Юрий Ушаков рассказывал, что на саммите БРИКС в Казани могут определить список стран — партнеров объединения и утвердить параметры его дальнейшего пополнения.