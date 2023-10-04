Рябков: Кандидатов в страны — партнеры БРИКС могут утвердить к саммиту в Казани

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БРИКС собирается согласовать список кандидатов на статус государств — партнеров организации к саммиту в Казани, который пройдет в 2024 году. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Список потенциальных кандидатов планируется согласовать к саммиту БРИКС в октябре будущего года в Казани», — отметил замглавы МИД России на пленарном заседании VI международного форума «Россия и Ибероамерика в турбулентном мире: история и современность».

По словам дипломата, эта работа ведется во исполнение решений саммита в Йоханнесбурге. Он не исключил попадания в перечень ряда латиноамериканских стран.

Ранее Президент РФ Владимир Путин рассказал о планах России по председательству в БРИКС в будущем году. На саммите стран БРИКС в Казани ожидают глав 26 государств.