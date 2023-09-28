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На саммите стран БРИКС в Казани ожидают глав 26 государств
На саммите стран БРИКС в Казани ожидают глав 26 государств. Об этом сообщил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин на пленарном заседании Казанского международного юридического форума.
«В следующем году в Казани состоится саммит стран БРИКС при участии первых лиц России и дружественных стран», — напомнил глава города.
По мнению Метшина, это свидетельствует о том, что Казань стала центром обсуждения самых актуальных вопросов международной и российской повестки.
В апреле Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении саммита БРИКС в Казани.
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