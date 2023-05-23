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«РВ»: Колонна бронетехники ВСУ до атаки на Белгородскую область попала на видео
В Сети появились видеозаписи колонны Вооруженных сил Украины до ее захода на территорию Грайворонского округа Белгородской области России. На выложенные украинской стороной ролики обратил внимание Telegram-канал «Военкоры русской весны» (RusVesna).
На двух видео присутствуют в основном колесные бронетранспортеры (MRAP) International MaxxPro американского производства (один из них, по информации российских военных корреспондентов, впоследствии был оставлен украинскими силами при отходе).
Кроме того, на этих кадрах запечатлены танк Т-72 (ролик с заездом которого на КПП «Грайворон» был опубликован еще вчера днем), переданный американцами броневик HMMWV и обычные внедорожники, используемые для переброски пехоты.
На еще одном ролике зафиксирован момент дневного боя. Кроме того, на четвертом видео, о котором стало известно позднее, запечатлен, судя по всему, момент проникновения диверсионно-разведывательной группы через границу под покровом ночи.
Накануне на территорию Грайворонского городского округа Белгородской области проникла ДРГ ВСУ. Позднее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что о случившемся доложили Президенту РФ Владимиру Путину. Позднее глава Белгородской области Вячеслав Гладков ввел в регионе правовой режим контртеррористической операции, По данным губернатора, к вечеру 22 мая в результате атаки получили ранения в общей сложности восемь человек.
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