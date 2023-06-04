«РВ»: Бронегруппа ВСУ начала наступление на одном из направлений спецоперации

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали наступление на участке соприкосновения между Запорожским и Угледарским направлениями, сообщается в телеграм-канале «Военкоры Русской весны». По данным военкоров, сейчас бои ведутся в районах сел Нескучное и Приютное, уничтожены как минимум два танка.

«Бронегруппа ВСУ в составе до 10 танков и другой бронетехники с ротной тактической группой пехоты пошла в наступление в районе Времьевского выступа между Запорожским и Угледарским участками фронта. <…> Активно работает российская артиллерия», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что при попытке прорыва ВСУ заняли одну позицию на Запорожском фронте, понеся ощутимые потери. Кроме того, украинские военные попытались атаковать фланги у Авдеевки, утверждают военкоры.

Напомним, накануне украинский лидер Владимир Зеленский заявил о готовности ВСУ к контрнаступлению, отметив, что оно может пойти по разным сценариям. Позднее его офис распространил сообщение, что для контрнаступления ВСУ не хватает оружия.