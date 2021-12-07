Рустем Усманов рассказал, как татарстанцам подать заявку на бесплатное подведение газа

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Казань» Рустем Усманов рассказал, как татарстанцы могут подать заявку на бесплатное подведение газа к границам земельных участков. Об этом он сообщил на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«Заявку на газификацию можно подавать разными способами. Можно написать бумажное заявление и зарегистрировать его во всех наших эксплуатационно-производственных управлениях, райгазах, горгазах, районных эксплуатационно-газовых службах», – сказал спикер.

Усманов добавил, что для удобства заявителей в местах приема документов есть стенды с инфографикой, с помощью которых разъясняются возможности подачи заявки на догазификацию, в том числе через порталы госуслуг РФ и единого оператора газификации. «В электронном виде это также все официально регистрируется, заявку ставят в график», – уточнил он.

По словам гендиректора компании, чтобы заявка сразу прошла удачную регистрацию, необходимо указать паспортные данные, номер СНИЛС, контактные данные и приложить правоустанавливающие документы на земельный участок и индивидуальный жилой дом.

«Необходимый критерий, чтобы попасть в эту программу, – оформленное право собственности на землю и на домовладение, использование газа для бытовых нужд. Если мы на сегодня не имеем технической возможности, то обязаны обозначить сроки, в которые просьба заявителя будет удовлетворена. Конкретный заявитель попадает в график догазификации, который утверждается в регионе. И человек четко знает сроки, когда предприятие построит газопровод нужных параметров для того, чтобы обеспечить его потребности», – подчеркнул он.

Садовые некоммерческие товарищества могут газифицироваться до границ общего пользования, если они расположены в пределах населенного пункта.

В послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин поручил начать в стране масштабную программу догазификации. Она будет реализована с 2021 по 2023 год.

В Татарстане в следующем году планируется построить 161 км газопроводов с доведением газа к границам 2,8 тыс. домовладений, о чем сообщало ИА «Татар-информ».