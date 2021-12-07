Уровень газификации в Татарстане за три года достигнет 99,8%

Уровень газификации в Татарстане в 2023 году должен составить 99,8%. Это будет один из самых высоких показателей в России. Об этом сообщил генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Казань» Рустем Усманов на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«За три года ожидаем подключение к сетям догазораспределения более 18 тыс. домовладений. Это наши заявки, которые мы собрали вместе с руководителями муниципальных образований. Должно быть построено и введено в эксплуатацию более 1,2 тыс. км газопроводов. Уровень газификации рассчитываем получить 99,8%. Это очень высокий показатель, один из самых высоких в России», – рассказал спикер.

Усманов отметил, что в послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин поручил начать в стране масштабную программу догазификации. Она будет реализована с 2021 по 2023 год.

По словам гендиректора компании, в Татарстане на догазификацию за три года планируется направить около 4 млрд рублей, из которых 1,7 млрд рублей – средства республики, 2,3 млрд рублей – единого оператора газификации России, которым является ООО «Газпром газификация».

«Догазификация подразумевает процесс, который отвечает за подключение домовладений к уже имеющимся внутрипоселковым газопроводам. Принципиальное отличие догазификации в том, что теперь потребитель за эту работу не вносит свои деньги», – уточнил он.

Усманов предположил, что реализация программы может продолжиться после 2023 года. «Скорее всего, руководство страны и Правительство примут решение о продлении. Это первый период, чтобы понять объемы работ и удовлетворить потребности людей, которые испытывают снижение качества жизни из-за отсутствия природного газа», – подчеркнул он.

В Татарстане с 2019 года реализуется региональная программа газификации, рассчитанная до 2023 года. На данный момент уровень газификации в республике достиг 99,6%.