В Татарстане в 2022 году бесплатно подведут газ к границам 2,8 тыс. домовладений

В Татарстане в следующем году планируется построить 161 км газопроводов с доведением газа к границам 2,8 тыс. домовладений. На выполнение работ направлено 596 млн рублей. Об этом сообщил генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Казань» Рустем Усманов на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«Сегодня наиболее остро стоит вопрос по Тукаевскому району. Большое количество заявок будет там реализовываться. А также прилегающие районы к Казани», – рассказал спикер.

По федеральной программе догазификации, которая будет реализована с 2021 по 2023 год, предусмотрено доведение газопровода к границе земельного участка без привлечения средств граждан. Заявитель лишь обеспечивает строительство газовой сети внутри границ участка и установку внутридомового газового оборудования за счет собственных средств. В Татарстане на бесплатную догазификацию могут рассчитывать более 18 тыс. домовладений в 903 населенных пунктах.

На сегодня поступило свыше 6,5 тыс. заявок на догазификацию. До конца этого года планируется подключение 687 домовладений. В настоящее время заключено 923 договора.

При этом в Татарстане с 2019 года реализуется региональная программа газификации, рассчитанная до 2023 года. В 2020–2021 годы построено 222 км сетей с подведением сетевого газа к границам 4 тыс. земельных участков. «Освоение средств составило 1 млрд 119 млн рублей», – подчеркнул Усманов.

Он также отметил, что Правительство России поручило регионам «выполнить так называемый топливно-сырьевой баланс». «Это документ, в котором будет определено, где целесообразно проводить газификацию. То есть если в населенном пункте проживает небольшое количество жителей, магистральных и распределительных газопроводов поблизости нет, то возможно принятие решения об ином способе обеспечения топливно-энергетическими ресурсами. Думаю, что по итогам создания этого документа мы, скорее всего, увидим, что в республике в основном потребность населения будет удовлетворяться именно за счет поставок сетевого природного газа», – заключил гендиректор компании.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что уровень газификации в Татарстане в 2023 году должен составить 99,8%.