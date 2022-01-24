Рустам Минниханов: Все проекты Татарстана в Казахстане реализуются в штатном режиме

Проекты крупных предприятий Татарстана на территории Казахстана реализуются в штатном режиме, поддержка инвесторов ощущается как на уровне Правительства страны, так и на уровне акиматов. Об этом сообщил Президент Татарстана Рустам Минниханов по итогам встречи с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

«Мы благодарим руководство Казахстана, везде есть полное понимание. Все проекты идут в штатном режиме», – подчеркнул Минниханов.

Он уточнил, что в первую очередь обсуждались проекты, которые реализуются автогигантом «КАМАЗ» и татарстанской нефтяной компанией «Татнефть».

«Сегодня мы рассмотрели несколько больших проектов, которые реализуются в Казахстане у компании “КАМАЗ” в части литейного производства и выпуска главных пар. Обсудили ряд перспективных направлений по логистике, по дальнейшему этапу мехобработки. Также есть большие планы у компании “Татнефть” – это завершение строительства шинного завода, работа в части производства каучуков. Обсудили совместную работу на новых и высоковыработанных месторождениях. Рассматриваем возможность производства битумов и ряд других проектов», – пояснил Минниханов.

Президент Татарстана сегодня находится с рабочей поездкой в Нур-Султане. Руководитель республики посетил акмолинский автоцентр «КАМАЗ», встретился с Премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым и провел переговоры с первым лицом государства.