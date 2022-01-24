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Официальная хроника
24 января 2022  13:29

Минниханов: Казахстан — один из ведущих зарубежных партнёров Татарстана

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Минниханов: Казахстан — один из ведущих зарубежных партнёров Татарстана
Фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с Премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым. Он поблагодарил главу Кабмина РК за внимание к укреплению сотрудничества между республиками в рамках российско-казахстанских отношений, сообщает руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Казахстан — один из ведущих зарубежных партнёров Татарстана», — сказал во время встречи Рустам Минниханов.

Он напомнил, что в Костанае возводятся заводы по производству чугунного литья и компонентов для мостов грузовой техники «КАМАЗ». В Карагандинской области строится шинное производство совместного предприятия «Татнефти» и ГК «Аллюр». 

Фото: пресс-служба Президента РТ. 

«За 9 месяцев 2021 года татарстано-казахстанский товарооборот составил 441 млн долларов. Возможностей для сотрудничества много — в сфере энергетики, промышленности, газомоторного топлива, сельского хозяйства, нефтехимии», — подчеркнул Рустам Минниханов. 

Премьер-министр РК отметил, что Татарстан занимает особое место в партнерстве с Россией. 

«У нас большой потенциал в сотрудничестве, уверен, в ближайшие годы можем нарастить наш товарооборот до одного миллиарда долларов», — посчитал Алихан Смаилов и предложил активизировать бизнес-миссии. 

Гендиректор «Татнефти» и гендиректор КАМАЗа доложили о проектах, реализуемых на территории Казахстана, также обсудили перспективы дальнейших совместных проектов.

#Рустам Минниханов
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