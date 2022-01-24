Минниханов осмотрел обновленный автоцентр КАМАЗа в Казахстане

фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов и гендиректор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин посетили акмолинский автоцентр ПАО. Напомним, руководитель республики находится в Казахстане с рабочим визитом.

В 2021 году в центр был обновлен, увеличилось количество мест на складе. В этом году улучшение площадки продолжится, в частности серьезно повысится его номенклатура по линии К5.

«Президент осмотрел автоцентр, склад и монтажный центр спецтехники», — сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

В настоящее время продукция КАМАЗа поступает в Казахстан через собственную товаропроводящую сеть, включающую дистрибьютора — дочернюю компанию ПАО «КАМАЗ» в Казахстане ТОО «Торговая компания КАМАЗ», сборочный завод — совместное российско-казахстанское предприятие — АО «КАМАЗ-Инжиниринг» в городе Кокшетау.

Также в стране имеется 28 объектов товаропроводящей сети по продаже автотехники и запасных частей и 18 аттестованных сервисных центров.

Татарстанское предприятие осуществляет поставки и автомобилей, и сборочных комплектов деталей, которые затем реализуются на заводе АО «КАМАЗ-Инжиниринг».

В течение девяти месяцев предыдущего года доля продукции КАМАЗа на рынке новых грузовых автомобилей в Казахстане держалась на уровне 42%, или 1068 единиц.

На текущий момент ПАО выполняет в Казахстане три крупных проекта. Во-первых, это возведение завода по производству чугунного литья в индустриальной зоне города Костанай. Площадь объекта составит свыше 30 тыс. кв. метров, его запуск запланирован на вторую половину 2024 года. Предполагается, что его мощность составит до 45 тыс. тонн чугунного литья в год.

Второй проект строится в той же индустриальной зоне. Это завод по производству главных передач ведущих мостов, мощность которого составит примерно 74 тыс. штук. И, наконец, КАМАЗ работает над увеличением локализации производства балок ведущих мостов. В настоящее время проект проходит стадию согласования.