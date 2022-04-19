Президент Татарстана Рустам Минниханов внес предложения по энергоэффективности в сфере ЖКХ. Об этом руководитель республики заявил на заседании рабочей группы Госсовета РФ по подготовке заседания ГС РФ на тему «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности в РФ: рассмотрение опыта регионов в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности в промышленности и на транспорте».

«Как председатель комиссии Госсовета РФ по направлению “Строительство, ЖКХ, городская среда” хочу озвучить ряд предложений по энергоэффективности в этой сфере. Сегодня основной источник дохода коммунальных организаций – тариф на услуги. Однако этого дохода не всегда хватает для полного обеспечения расходов на содержание сетей. Это связано с задолженностями по услугам, авариями на сетях и другими причинами. И учреждения сталкиваются с кассовыми разрывами», – сказал Президент РТ.

Он добавил, что из-за этого организации коммунального комплекса вынуждены брать кредиты на пополнение оборотных средств для обслуживания и ремонта коммунальных сетей. По мнению руководителя республики, существенной поддержкой таких предприятий может стать субсидирование процентных ставок по кредитам на пополнение оборотных средств.

Минниханов отметил, что одним из основных источников повышения энергоэффективности жилых домов является их капитальный ремонт. Он упомянул, что с 2008-го по 2015-й год действовала программа, по которой часть стоимости капремонта финансировалась за счет Фонда содействия реформированию ЖКХ. «В настоящее время такая поддержка отсутствует. Учитывая напряженность исполнения региональных бюджетов, предлагаем рассмотреть возможность возобновления данного механизма, который очень хорошо себя зарекомендовал», – продолжил докладчик.

Кроме того, по словам Президента РТ, до прошлого года действовала программа субсидирования модернизации объектов коммунального хозяйства за счет Фонда ЖКХ. «На мой взгляд, фонд является хорошим инструментом для решения этой задачи. Субсидирование позволило привлечь средства на масштабную модернизацию объектов водо- и теплоснабжения. Просим учесть в программе по энергосбережению такой механизм», – заметил он.

Минниханов подчеркнул, что в настоящее время актуален вопрос безопасного использования газового оборудования в многоквартирных домах. «К сожалению, несчастные случаи при использовании газа в быту происходят очень часто. По данным МЧС, за прошлый год в многоквартирных домах произошло 24 случая отравления угарным газом, погибли – девять человек, а также два взрыва, во время которых погибли четыре человека», – констатировал он.

Президент РТ убежден, что необходимо внести ряд законодательных изменений, касающихся обязательной установки в квартирах систем загазованности с автоматическим отключением газа, возложения обязанности по техническому обслуживанию единого комплекса газового оборудования на газораспределительные организации. Изменения в законодательстве также должны быть связаны с обязательной установкой приточных клапанов на всех окнах и ужесточением контроля перепланировок квартир с газовым оборудованием.