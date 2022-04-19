Президент РТ: В программе по энергосбережению нужен акцент на реальном секторе экономики

В новой госпрограмме по энергосбережению акцент должен быть сделан на реальном секторе экономики. Об этом заявил Президент Татарстана Рустам Минниханов на заседании рабочей группы Госсовета РФ по подготовке заседания ГС РФ на тему «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности в РФ: рассмотрение опыта регионов в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности в промышленности и на транспорте».

«Считаем, что в новой программе акцент должен быть сделан на реальный сектор экономики. Это позволит снизить отставание по энергоемкости валового внутреннего продукта России от других стран. К сожалению, мы пока от стран Европы и США в этом вопросе отстаем», — констатировал руководитель республики.

Минниханов напомнил, что Президентом России Владимиром Путиным поставлена задача по определению новой государственной политики в сфере энергоэффективности.

«Сегодня это как никогда актуально. Вместе с тем в условиях

внешнеполитического давления будет кардинально перестраиваться экономика страны. Наша задача — разработать действенные механизмы в рамках новой госпрограммы „Энергосбережение и повышение энергоэффективности до 2035 года“», — отметил он.

По мнению Президента РТ, при установлении целевого индикатора в новой программе нужно учесть потенциал и ранее проведенную работу каждого российского региона, а также опыт успешных предприятий.

«Предполагается, что в 2035 году энергоемкость ВВП снизится на 35% к уровню 2019 года. В Татарстане

снижение энергоемкости ВРП с 2007 года составило 26,2%, в целом по России — 9%», — подчеркнул он.