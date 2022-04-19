Минниханов попросил поддержку для предприятий, реализующих проекты по энергоэффективности

Президент Татарстана Рустам Минниханов предложил предусмотреть государственную поддержку предприятий, реализующих проекты по энергоэффективности. Об этом он заявил на заседании рабочей группы Госсовета РФ по подготовке заседания ГС РФ на тему «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности в РФ: рассмотрение опыта регионов в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности в промышленности и на транспорте».

«Несколько слов о мерах, которые следует отразить в новой госпрограмме [по энергосбережению]. Одним из факторов, сдерживающих энергосберегающие проекты предприятий, является повышение ставок по кредитам. Предлагаем предусмотреть механизм господдержки предприятий, реализующих проекты по энергоэффективности, и необходимые ресурсы», — сказал Президент РТ.

При этом, по его словам, компании, претендующие на поддержку, должны провести энергоаудит, определить механизмы и цели по снижению своей энергоемкости.

Минниханов отметил, что в Татарстане действует Центр энергоресурсоэффективных технологий. Он предложил наделить такие региональные центры полномочиями для оказания предприятиям методической поддержки по вопросам энергоэффективности и предусмотреть в том числе федеральное софинансирование по примеру реализации нацпроекта по производительности труда.

Президент РТ подчеркнул, что с 2011 по 2014 год региональные программы энергоэффективности софинансировались из федерального бюджета. «Это коснулось установки приборов учета и узлов погодного регулирования, модернизации инженерной инфраструктуры бюджетных объектов, уличного освещения и других проектов. Предлагаем возобновить софинансирование указанных расходов и ввести новые инструменты финансовой поддержки реального сектора экономики», — заметил он.

Руководитель республики добавил, что при реализации мероприятий по энергоэффективности особое значение отводится переводу техники на использование газа в качестве топлива.

«Хорошие результаты показывает программа по субсидированию перевода техники на метан. Она действует с 2020 года. За это время мы переоборудовали 2797 единиц техники. В ближайшее время в Татарстане будут введены два завода по производству сжиженного природного газа», — продолжил он.

По мнению Минниханова, «целесообразно включить в федеральные программы субсидирование перевода техники на СПГ и строительство КриоАЗС».

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.