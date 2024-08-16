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Рустам Минниханов: В Курскую область доставлено 60 тонн гуманитарной помощи из РТ
О доставке груза с гуманитарной помощью для жителей Курской области сообщил Раис Татарстана Рустам Минниханов.
«Благодаря нашим неравнодушным татарстанцам в Курскую область доставлено 60 тонн гуманитарной помощи. Авыр тормыш хәлендә калган кешеләргә кием , төзелеш материаллары, көнкүреш химиясе, медицина препаратлары биреләчәк», – написал он в своем телеграмм-канале.
Также татарстанский лидер рассказал, что еще одну большую фуру с продуктами питания собрали в «Бәхетле».
«Спасибо всем, кто отозвался и помог нашим соотечественникам, оказавшимся в столь непростой ситуации», – отметил Минниханов в публикации.
Подробностями о том, как жители Татарстана собирали гуманитарный груз для жителей Курской области, с «Татар-информом» поделился глава Минмолодежи РТ Ринат Садыков.
Он рассказал, что за шесть дней по распоряжению Раиса РТ были собраны четыре фуры необходимыми продуктами и товарами.
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