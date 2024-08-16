Рустам Минниханов: В Курскую область доставлено 60 тонн гуманитарной помощи из РТ

О доставке груза с гуманитарной помощью для жителей Курской области сообщил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Благодаря нашим неравнодушным татарстанцам в Курскую область доставлено 60 тонн гуманитарной помощи. Авыр тормыш хәлендә калган кешеләргә кием , төзелеш материаллары, көнкүреш химиясе, медицина препаратлары биреләчәк», – написал он в своем телеграмм-канале.

Также татарстанский лидер рассказал, что еще одну большую фуру с продуктами питания собрали в «Бәхетле».

«Спасибо всем, кто отозвался и помог нашим соотечественникам, оказавшимся в столь непростой ситуации», – отметил Минниханов в публикации.

Подробностями о том, как жители Татарстана собирали гуманитарный груз для жителей Курской области, с «Татар-информом» поделился глава Минмолодежи РТ Ринат Садыков.

Он рассказал, что за шесть дней по распоряжению Раиса РТ были собраны четыре фуры необходимыми продуктами и товарами.