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Общество 16 августа 2024 13:41

Рустам Минниханов: В Курскую область доставлено 60 тонн гуманитарной помощи из РТ

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О доставке груза с гуманитарной помощью для жителей Курской области сообщил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Благодаря нашим неравнодушным татарстанцам в Курскую область доставлено 60 тонн гуманитарной помощи. Авыр тормыш хәлендә калган кешеләргә кием , төзелеш материаллары, көнкүреш химиясе, медицина препаратлары биреләчәк», – написал он в своем телеграмм-канале.

Также татарстанский лидер рассказал, что еще одну большую фуру с продуктами питания собрали в «Бәхетле».

«Спасибо всем, кто отозвался и помог нашим соотечественникам, оказавшимся в столь непростой ситуации», – отметил Минниханов в публикации.

Подробностями о том, как жители Татарстана собирали гуманитарный груз для жителей Курской области, с «Татар-информом» поделился глава Минмолодежи РТ Ринат Садыков.

Он рассказал, что за шесть дней по распоряжению Раиса РТ были собраны четыре фуры необходимыми продуктами и товарами.

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#Курская область #Рустам Минниханов #Татарстан #гуманитарный груз
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