«Мы там, где тяжело»: компания «Бахетле» отправляет 20 тонн гуманитарного груза в Курск

Компания «Бахетле» отправила в Курск 20 тонн гуманитарной помощи, включающей продукты первой необходимости, бытовую химию, одежду и детские рюкзаки. По словам генерального директора, это далеко не первая и не последняя благотворительная акция компании.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Это не пиар-акция, а часть нашей постоянной работы. Как социально ориентированная компания с многолетней историей, мы регулярно отправляем гуманитарную помощь в зону СВО и активно участвуем в различных благотворительных проектах», – пояснила генеральный директор «Бахетле» Муслима Латыпова.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Компания самостоятельно организовала сбор и комплектацию груза. Каждый менеджер отвечал за закупку определенных товаров из общего списка необходимых продуктов.

В состав гуманитарной помощи вошли 10 наименований продуктов – от гречки до быстрорастворимой лапши. Выбор обусловлен тем, что многие пострадавшие сейчас ограничены в возможностях приготовления пищи.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Для удобства распределения все товары упакованы в индивидуальные наборы весом в несколько килограммов каждый. Это позволит быстро и эффективно раздать помощь нуждающимся.

«Девиз "Своих не бросаем" несет в себе глубокий смысл. Это и поддержка, и сочувствие, и патриотизм. Мы всегда готовы прийти на помощь там, где это необходимо – будь то финансовая поддержка или любая другая», – подчеркнула Муслима Латыпова.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

После часовой погрузки грузовик отправился в путь и вскоре доставит необходимую помощь в Курск. Стоит отметить, что склад «Бахетле» регулярно используется для отправки гуманитарных грузов, в том числе и от партии «Единая Россия».

«При подготовке этой помощи мы консультировались с Лейлой Фазлеевой. Она предоставила нам актуальный список необходимых Курску товаров, на основе которого мы и собрали эти 20 тонн груза», – добавила Муслима Латыпова.

Напомним, накануне Татарстан отправил в Курскую область три фуры с продуктами, одеждой и стройматериалами, которые были собраны усилиями общественных организаций, волонтеров и правительства республики. В погрузке гуманитарного конвоя участвовали волонтеры из нескольких организаций, включая Молодую Гвардию Республики Татарстан, Общероссийский народный фронт и «Добрый Татарстан».