Рустам Минниханов совершил малое паломничество — умру

Президент Татарстана Рустам Минниханов во время рабочего визита в Саудовскую Аравию совершил малый хадж — умру. Об этом на своей странице в соцсети Instagram сообщил входящий в состав республиканской делегации муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин.

«И, наконец, наша поездка в Аравию была украшена умрой — вчера нам посчастливилось совершить ее на светлой земле Мекки», — написал председатель ДУМ РТ.

Умра — малое паломничество, связанное с посещением Мекки, включая Запретную мечеть, но не в месяц, предназначенный для хаджа, а в любое другое время.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент Татарстана в ходе визита в Саудовскую Аравию обсудил возможность проведения хаджа для паломников из России в 2022 году и предложил провозгласить Казань «Городом первого печатного Корана».