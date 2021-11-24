Минниханов предложил провозгласить Казань «Городом первого печатного Корана»

Президент Татарстана Рустам Минниханов рассказал членам группы «Россия — Исламский мир» о роли республики в распространении ислама на территории России и предложил присвоить Казани особый статус. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«В ходе заседания группы Президент выступил с инициативой установить 1803 год как памятную дату издания первого печатного Корана, подготовленного мусульманами, а также провозгласить Казань „Городом первого печатного Корана в мусульманском мире“. Напомнив, что именно в Казани в 1803 году в мусульманской типографии состоялось первое массовое издание Корана», — сказала Галимова.

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня открыл пленарное заседание Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», которое проходит в Джидде.