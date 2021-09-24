Председатель ЦИК РТ об итогах выборов: «Они прошли гласно, прозрачно и легитимно»

Председатель Центризбиркома Татарстана Андрей Кондратьев прокомментировал подведение итогов думских выборов, которое состоялось сегодня в Центральной избирательной комиссии России.

«Выборы признаны состоявшимися на всех избирательных участках РФ. Они прошли в четком следовании принципам демократического общества — открыто и гласно, прозрачно и легитимно. Об этом свидетельствует отношение к ним граждан и высокая активность татарстанцев в дни голосования на избирательных участках», — заявил Кондратьев.

Центризбирком РФ сегодня подвел итоги выборов Государственной Думы России. «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ — 57, «Справедливая Россия — За правду» — 27, ЛДПР — 21, «Новые люди» — 13. Кроме того, по одному мандату получили «Гражданская платформа», «Родина» и «Партия Роста».

В шести одномандатных округах Татарстана победили представители партии «Единая Россия» — Илья Вольфсон, Ильдар Гильмутдинов, Олег Морозов, Альфия Когогина, Азат Ягфаров и Марат Нуриев.