Рустам Минниханов рассказал, о чем говорил с Президентом Турции

Раис Татарстана Рустам Минниханов поделился деталями беседы с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Кадры разговора Минниханова с журналистом Павлом Зарубиным опубликовала в своем Телеграм-канале руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Во время обсуждения Зарубин отметил, что Эрдоган «очень тепло» встретил Минниханова.

Сам Раис РТ рассказал, что их общение началось с короткого обмена репликами. «Он сказал, что у него будет встреча с Президентом, я сказал "Я буду там"», – уточнил лидер республики.

Минниханов подчеркнул, что Турция является важным партнером Татарстана. «Он хорошо нас знает, мы хорошо работаем с Турцией: у нас более 5 млрд долларов по прошлому году товарооборот и ряд проектов мы там ведем», – отметил он.

Российская делегация участвует в работе Международного форума мира и доверия, проходящего в Туркменистане. Рустам Минниханов прибыл в Ашхабад накануне вечером.

Видео: t.me/galimovatatarstan.