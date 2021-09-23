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Ру Тат
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23 сентября 2021  13:27

Рустам Минниханов принял участие в 24-м заседании Госсовета РТ шестого созыва

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Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в 24-м заседании Госсовета РТ шестого созыва. В повестку дня было включено 26 вопросов, включая 19 проектов республиканских законов и два — федеральных. 

Также в работе сессии приняли участие Премьер-министр республики Алексей Песошин, члены Правительства РТ. Заседание провел заместитель Председателя Государственного Совета РТ Юрий Камалтынов. 

На заседании были утверждены три новых члена Общественной палаты республики, которые были выдвинуты в ее состав по квоте парламента. Также было принято постановление, согласно которому вновь избранные депутаты Госсовета шестого созыва будут работать в парламентских комитетах по жилищной политике и инфраструктурному развитию и по социальной политике.

#рустам минниханов
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