Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в 24-м заседании Госсовета РТ шестого созыва. В повестку дня было включено 26 вопросов, включая 19 проектов республиканских законов и два — федеральных.

Также в работе сессии приняли участие Премьер-министр республики Алексей Песошин, члены Правительства РТ. Заседание провел заместитель Председателя Государственного Совета РТ Юрий Камалтынов.

На заседании были утверждены три новых члена Общественной палаты республики, которые были выдвинуты в ее состав по квоте парламента. Также было принято постановление, согласно которому вновь избранные депутаты Госсовета шестого созыва будут работать в парламентских комитетах по жилищной политике и инфраструктурному развитию и по социальной политике.