Новые депутаты Госсовета РТ вошли в состав комитетов по жилищной политике и соцполитике

Вновь избранные депутаты Государственного Совета Татарстана шестого созыва будут работать в парламентских комитетах по жилищной политике и инфраструктурному развитию и по социальной политике. Соответствующее постановление приняли сегодня на 24-м заседании Госсовета РТ.

«Сегодня вновь избранные депутаты Государственного Совета подали заявления о включении в составы комитетов парламента. Эмиль Хуснутдинов – в Комитет по жилищной политике и инфраструктурному развитию, Ренат Сибгатуллин – в Комитет по социальной политике», – рассказал заместитель Председателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов.

Он пожелал новым депутатам активной работы в парламентских комитетах.

Дополнительные выборы депутатов Госсовета Татарстана по Азинскому и Студенческому избирательным округам прошли с 17 по 19 сентября. По результатам голосования депутатами избраны гендиректор группы компаний «ЖИК города Казани» Эмиль Хуснутдинов и председатель первичной профсоюзной организации АО «ТАНЕКО» Ренат Сибгатуллин.