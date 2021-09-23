Госсовет Татарстана утвердил трех новых членов Общественной палаты

Государственный Совет Татарстана утвердил трех новых членов Общественной палаты республики, которые были выдвинуты в ее состав по квоте парламента. Решение было принято на 24-м заседании Госсовета РТ.

Депутаты поддержали кандидатуры Розы Богоудиновой, которую выдвинули представители движения «Татарстан – новый век», Юлии Кареевой от Регионального молодежного общественного движения молодых ученых и специалистов РТ и Владимира Козонкова от татарстанского отделения «Императорского православного Палестинского общества».

Роза Богоудинова – профессор Казанского национального исследовательского технологического университета.

Юлия Кареева – доцент кафедры теплоэнергетики, газоснабжения и вентиляции Казанского государственного архитектурно-строительного университета.

Владимир Козонков – советник председателя Совета муниципальных образований РТ.