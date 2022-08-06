Рустам Минниханов пригласил татарстанцев на Спасскую ярмарку в Елабуге

Президент Татарстана Рустам Минниханов пригласил татарстанцев и гостей республики на XV Всероссийскую Спасскую ярмарку, которая стартовала в Елабуге 5 августа.

«Приехали мастера со всей страны. Можно и самим попробовать себя в деле: расписать посуду, выделать кожу, слепить сувенир на память! Обязательно приезжайте! Рәхим итегез!» — написал руководитель республики в своем Telegram-канале.

Ярмарка будет проходить с 5 по 7 августа и развернется на территории заповедной части Елабуги в районе Шишкинских прудов, стадиона «Молодежный» и центральных улиц в исторической части города. О том, как прошел первый день масштабного события, читайте в материале «Татар-информа».