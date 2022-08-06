«Здесь происходит магия»: Спасская ярмарка в Елабуге открылась под звон колоколов

Более 600 мастеров народных промыслов, 75 звонарей, 100 фольклорных ансамблей со всей страны собрала под открытым небом Всероссийская Спасская ярмарка в Елабуге. Как жители и гости старинного города гуляли по самому масштабному макету республики и забирались на колокольню Спасского собора – в репортаже «Татар-информа».

Прилавки развернулись почти на всей территории исторической части Елабуги – ее центральных улицах, стадионе «Молодежный», а также на Шишкинских прудах. Последняя локация поражает масштабами. Между огромным количеством шатров со всевозможной продукцией не протолкнуться – жители и гости исторического города снуют туда-сюда в поисках подходящих изделий ручной работы.

А потратить «пару золотых» здесь точно найдется на что: ювелирные украшения и национальные костюмы, кожаные сумочки в художественной обработке и расписанные сервизы и многое-многое другое. Свою продукцию представляют более 600 мастеров – ярмарок подобного масштаба в республике нет.

В сердце парка расположилась сцена, где за три дня планируется выступление более 100 коллективов из 21 муниципалитета республики, а также 12 городов России. Интересно, что для танцевальных номеров у сцены огородили огромный участок земли, где в искрометных танцах демонстрируется вся красота танцевальной культуры народов мира.

«Я очень рада, что здесь чтят, помнят и продолжают традиции. И, несмотря на всю красоту на сцене, все же это в первую очередь праздник мастерства, который имеет глубокие корни. И только любовь и полная самоотдача в человеке может сохранить традиции, оставленные нашими предками», – отметила в приветственном слове министр культуры РТ Ирада Аюпова.

На вопрос журналистов: «Планируется ли, что ежегодный казанский этномаркет когда-либо дорастет до подобных масштабов?» – министр культуры ответить не успела. Глава Елабужского района Рустем Нуриев отрезал: «Для этого есть Елабуга!» и добавил: «В Казани много чего хорошего есть, это столица нашей республики. Но жизнь всей страны состоит не только из столиц, но и таких маленьких некогда уездных городов. И хорошо, что такой фестиваль проходит здесь, а не в больших мегаполисах. Здесь происходит эта магия нахождения мастера и покупателя, который по достоинству оценил его ремесло, а значит, будет бережно хранить изделие дома с теплыми воспоминаниями о Елабуге».

Кстати, Спасская ярмарка – возрожденный Елабугой рынок XIX века, поэтому за исторической частью представленных изделий здесь не заржавело. При этом здесь же расположились и изделия в новомодных направлениях народного промысла.

«Курсы по гальванопластике появились совсем недавно – может быть, два года назад. Меня это заинтересовало, и теперь свое свободное время посвящаю только этому. Наука всегда помогала человечеству изобретать что-то новое и делать что-то необыкновенно красивое. Мы берем в руки какой-то предмет, который хотим скопировать до мельчайших подробностей. Далее посредством электрохимического влияния и разнородных манипуляций мы осаждаем на этом предмете тонкий слой металла. На следующем этапе модель отделяется от покрытия. А затем делаем из этого броши, серьги – что душе угодно», – рассказала о своем хобби мастерица Райхана Зиганшина.

Для любителей полакомиться всевозможными яствами и запить это душистым чаем прилавки с промыслами перемежались с лавками, отданными под дары республики. Сыры, колбаса, мед, восточные сладости, орехи – кажется, здесь можно найти буквально всё.

«Визитная карточка» – так называют организаторы ярмарки «Мастеровой двор города Елабуги», который расположился на площади Ленина. Он проходит третий год и влюбляет в себя все большее количество посетителей ярмарки. Все потому, что здесь можно не только прикупить что-нибудь в дом, но и попробовать себя в 18 видах декоративно-прикладного искусства. Мастера готовы поделиться своим опытом в кожевенном ремесле, художественной лаковой росписи посуды, кубачинском ювелирном деле, лепке и росписи дымковской игрушки и многом другом. В Елабугу мастера стянулись из Петрозаводска, Оренбурга, Ульяновска, Ижевска, Нижнего Тагила, Кирова, села Кубачи (Дагестан), села Алнаши (Удмуртия), других городов России.

«Сегодня учу гостей делать фитоковрики. Незаменимая вещь для бани, особенно зимой. Представьте, как благодаря им помещение наполняется ароматами тысячелистника, душицы, зверобоя, мелиссы, мяты… Для здоровья очень полезно. Сама я впервые увидела их на Спасской ярмарке десять лет назад. Они пользовались большой популярностью. Так вдохновилась, что мы с мужем соорудили специальный стол и я сама освоила эту технику. Теперь мой дом полон приятных ароматов, а я делюсь этим мастерством с другими», – рассказала мастер прикладного творчества Фахия Нечипорук.

Те же, кому не близки мирская суета и скопление большого количества людей, направились в сторону колокольни Спасского собора. Именно здесь параллельно со Спасской ярмаркой открылся XV Всероссийский фестиваль колокольного звона. За три дня город наполнят звуки колоколов в исполнении 75 звонарей со всей России.

«Отпиралась участвовать в фестивале до последнего, ведь я совсем недавно на колокольне. У меня нет музыкального образования, никогда не было ни слуха, ни голоса. Все это открылось для меня, когда я пришла в храм, этим меня одарил Бог. Сегодня столько звонарей приехало – выступать страшно. Но в процессе ты ни о чем не думаешь, нет ни одной мысли в голове. В этот момент мне кажется, что я соединяюсь с Господом. Образуется своего рода “горячая линия”. Испытываю абсолютное умиротворение, и после этого такая радость переполняет, которой хочется делиться с другими», – рассказала служитель Спасского собора Елабуги, звонарь Ксения Литвинова.

Звоны с колокольни перемежаются со звуками передвижных звонниц, расположившихся на соборной площади. Слушать ли звон, удобно устроившись на скамеечках площади или забравшись в историческую колокольню, – выбор остается за слушателями. Но в том и другом случае гости фестиваля как один отмечают: смотришь на камские просторы и на старинную Елабугу, слушая или исполняя звон, и душа наполняется теплыми, добрыми, радостными чувствами и любовью к той земле, на которой мы живем.

Участие в фестивале колокольного звона в Елабуге принимают не только звонари, но и фольклорные коллективы, музыканты-мультиинструменталисты, исполнители духовно-патриотических песен. Украшением праздника на протяжении всех этих лет являются мастера игры на древнерусских инструментах.

Оба фестиваля продолжатся вплоть до 7 августа.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»