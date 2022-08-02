Всероссийская Спасская ярмарка развернется в Елабуге на трех крупных площадках

С 5 по 7 августа в Елабуге состоится XV Всероссийская Спасская ярмарка. По традиции событие развернется на территории заповедной части Елабуги в районе Шишкинских прудов, стадиона «Молодежный» и центральных улиц в исторической части города.

На ярмарке мастера представят ювелирные украшения, национальные костюмы, пуховые изделия, роспись по дереву, художественное ткачество, керамику, гжель, художественную обработку кожи, лоскутное шитье и куклы, чеканку, гравировку, роспись по металлу, кружева из металла, изделия из лыка, стекла, лозы и многое другое.

Помимо этого, на празднике выступят профессиональные артисты, фольклорные коллективы и звонари.

В рамках события в Елабуге пройдет XV Всероссийский фестиваль колокольного звона. На протяжении всех трех дней звонари будут работать на колокольне Спасского собора.

Мужской хор Вятской епархии «Анести» (руководитель Юлия Скопина) познакомит слушателей с древнерусскими распевами унисонного знаменного пения, которое с удовольствием слушают не только верующие люди.

Специалисты в области музыки раскрывают глубинный смысл духовных текстов и дают высокую оценку исполнителям. Помимо старинных церковных распевов и современной духовной музыки, в репертуаре коллектива — романсы на стихи поэта Сергея Есенина, песни военных лет, патриотические и русские народные песни.

На круглом столе на тему «Карельские народные музыкальные инструменты» состоится выступление музыканта, звонаря, мультиинструменталиста, композитора, музыковеда из Петрозаводска Кирилла Гуреева. Колокольный звон очаровал его и стал надолго серьезным увлечением, а затем и темой научного исследования, работой, частью жизни. Кирилл самостоятельно освоил такие инструменты, как кантеле (струнный щипковый инструмент карелов, вепсов, финнов), йоухикко (карельская смычковая лира), мандолина, скрипка.

Также на ярмарке ожидаются проекты «Мастеровой двор города Елабуги», фестиваль авторской песни «Вдохновение» и фестиваль родовых поместий, развернется «Медовый городок», будет широко представлена продукция сельскохозяйственных предприятий, открыты 17 музейно-выставочных объектов Елабужского музея-заповедника.

«Спасская ярмарка 2021 года в течение трех дней собрала около 1,5 тыс. участников и около 170 тыс. посетителей», — поделилась с «Татар-информом» пресс-секретарь информационно-издательского отдела ЕГМЗ Евгения Поликарпова.