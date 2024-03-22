Изменения в проект реставрации Ново-Слободской мечети Казани прошли экспертизу

Проект реставрации Ново-Слободской мечети в Казани был уточнен и доработан. Изменения прошли историко-культурную экспертизу, сообщает Комитет РТ по охране объектов культурного наследия.

Предыдущий этап работ был проведен в 2020 году. Однако затем при демонтаже кровельного покрытия в центре западного фасада были выявлены следы разобранной кладки, предположительно от кирпичных фронтонов, аналогичные ранее обнаруженным в восточной части. Как поясняет эксперт, раньше найти следы старой кладки на западе было невозможно, так как к этой части кровли не было доступа.

Специалисты полагают, что такая особенность боковых фасадов здания связана с необычным расположением мечети Иске Таш. В отличие от большинства таких сооружений в Казани она располагалась не на углу на пересечении улиц, а по центру квартала между улицами Гафури и Меховщиков, обладая широкими проходами на обе. Поэтому оба фасада были главными и имели выступающий ризалит.

Авторы выполнили проектные варианты по восстановлению фронтонов в кирпиче и деревянном исполнении. Однако из-за недостатков сведений не смогли принять точного решения по их восстановлению. Согласно утвержденному проекту устроен небольшой фронтон в деревянном исполнении, который осветит подъем по внутристенной лестнице на чердак и минарет.

Кроме того, уточнены размеры лепнины, которую планируют восстановить в сандриках окон второго этажа, скорректированы отдельные детали и формы. Исходный ее вариант не сохранился, поэтому специалисты взяли за основы исторические фото и аналоги.

К настоящему времени уже проведено воссоздание исторической конструкции кровли XIX века, часть бревен и балок выведена из конструкций, так как несла следы поражения гнилью и жучком.

Также уточнены исторические габариты и конфигурация дверного проема в северном фасаде. Обнаружен сохранившийся участок исторической кирпичной кладки проема, выявлена старинная металлическая решетка и ряд других деталей, которые подтвердили, что памятник был построен в конце XVIII — начале XIX века.

Кроме того, решено заменить деревянный навес, который хотели воссоздать по нечеткой фотографии начала XX века. Для приспособления объекта под современное использование и защиты от осадков будут устроены кованые навесы на три входа: один в северной части и два в западной. Для восстановления привлечены аналоги исторических навесов, характерных для архитектуры Казани.