Рустам Минниханов предложил татарстанцам провести Новый год с мюзиклом «Менә ул бәхет!»

Президент Татарстана Рустам Минниханов предложил татарстанцам провести новогоднюю ночь с мюзиклом «Менә ул бәхет!». Кадры из передачи он опубликовал на своей странице в Instagram.

«Дуслар, Яңа ел кичендә ТНВ телеканалы мюзикл тәкьдим итә. Кызык булачак дип вәгьдә бирәләр. Карыйбызмы? (Друзья, в новогоднюю ночь телеканал ТНТ предлагает мюзикл. Обещают, что будет интересно. Смотрим? — прим. Т-и)» — поинтересовался руководитель республики.

Премьера музыкального фильма пройдет сегодня на телеканале ТНВ. Мюзикл начнется в 22.00 и завершится в 23.50. Следом за ним жители республики увидят обращения Президента Татарстана Рустама Минниханова и Президента России Владимира Путина.

Ряд регионов, где Новый год уже наступил, к примеру Камчатка, уже посмотрели видеообращение главы государства. Так, обращаясь к россиянам, Владимир Путин выразил поддержку всем, кто потерял из-за пандемии родных и друзей, а также отдельно поздравил медиков, военных и сотрудников правоохранительных органов, даже в праздник находящихся «на боевом посту».