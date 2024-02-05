Рустам Минниханов: Потребкооперативы восьми районов Татарстана работают не в полной мере

Фото: rais.tatarstan.ru

Во всех районах Татарстана созданы потребительские общества, которые занимаются заготовкой сельхозпродукции и сырья, их переработкой, торговлей и общественным питанием. Но кооперативами в восьми районах эти направления организованы не в полной мере. Об этом заявил Раис РТ Рустам Минниханов на собрании представителей потребсообществ и кооперативов.

«Кто бы что ни говорил, замены потребкооперации на селе нет. Есть частичные решения — организация бизнеса. Кооперация играет важную роль в развитии сельских территорий. Сегодня на селе проживают 934 тыс. человек. И они нуждаются в тех же условиях, которые есть в городе», — сказал руководитель республики.

Минниханов отметил, что Татпотребсоюз обеспечивает товарами жителей отдаленных и малонаселенных поселений — это более 1,2 тыс. деревень и сел. Для организации выездной торговли ежегодно для кооперативов закупаются автолавки, сейчас их 135 единиц. «Они должны эффективно использоваться. Важно не только доезжать до точки, но и оказывать качественное обслуживание населению», — подчеркнул он.

Кроме того, по словам Раиса РТ, создаются стационарные торговые объекты. Так, за последние три года построено 39 блочно-модульных магазинов, в этом году будет сдано в эксплуатацию еще девять объектов. «Они должны работать. Оборот каждого магазина не должен быть менее 500 тыс. рублей в месяц. Но для этого надо обеспечить хороший ассортимент продукции и держать ценовую линию», — заметил он.

Руководитель республики добавил, что актуален также вопрос эффективного использования имущества, в том числе для собственных магазинов райпо. По его мнению, если площади пустуют, то их можно перепрофилировать. «Там, где не нужна большая торговля, создавайте на этих площадях цеха, кондитерские, швейные мастерские. Каждый квадратный метр должен быть использован», — предложил Минниханов.

Он убежден, что огромный потенциал есть у заготовительной деятельности. «Но видим, что не все районы используют этот потенциал. Так, плохо обстоит ситуация по заготовкам в Балтасинском, Высокогорском, Менделеевском и Нижнекамском районах. Татарстан производит более 2 млн тонн молока, даже если этим производством системно заняться, это огромный рынок. Я уже не говорю про лекарственные травы, сельхозпродукцию. Заготовка — это один из дополнительных источников дохода сельчан. Поэтому эта тема и для глав районов должны быть актуальной», — заявил Раис РТ.

Кроме того, по его словам, по-прежнему остаются вопросы по развитию переработки сельхозпродукции. «У нас огромная сырьевая база, большие возможности. Объем производства 107 цехов потребкооперации в прошлом году составил всего 3 млрд рублей. Надо проанализовать эти цифры. Общепит тоже требует серьезного развития, как и сельский туризм, который станет хорошим источником доходов для районов, городов и потребкооперации», — констатировал руководитель республики.

В завершение Минниханов рекомендовал разработать республиканскую программу развития потребительской кооперации. На это председатель совета Центросоюза России Дмитрий Зубов сообщил, что в конце сентября в Москве состоится форум с участием студентов, где будет анонсирована федеральная программа развития потребкооперации. «А республиканскую программу там можно будет транслировать как пример», — отметил он.

До собрания Рустам Минниханов осмотрел новую макаронную фабрику Казанского производственного комбината Татпотребсоюза. Позднее он в своем Telegram-канале оценил значение потребительской кооперации для жизни сельского населения республики. «Алга таба да ярдәм итәчәкбез (в переводе с татарского — „Будем и дальше помогать“)», — написал Раис РТ.