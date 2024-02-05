Минниханов осмотрел новую макаронную фабрику Татпотребсоюза в Казани

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня осмотрел новую макаронную фабрику Казанского производственного комбината Татпотребсоюза, которая заработала в январе текущего года. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Каждый день фабрика будет выпускать до 5 тонн макаронных изделий. Первую партию макарон уже доставили участникам специальной военной операции, отметили в пресс-службе.

Раис РТ ознакомился с технологическими линиями предприятия и изучил ассортимент выпускаемой продукции.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Новое производство должно полностью обеспечить потребность Татпотребсоюза в макаронных изделиях. Ежегодно райпо, кооперативы и магазины потребкооперации готовы приобретать примерно 800 тонн макарон. Еще 700 тонн фабрика станет поставлять в торговые сети республики.

Визит на фабрику состоялся в преддверии общего собрания представителей потребительских обществ и кооперативов Татарстана.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Рустам Минниханов в своем Telegram-канале после собрания Татпотребсоюза оценил значение потребительской кооперации для жизни сельского населения республики. «Алга таба да ярдәм итәчәкбез (в переводе с татарского — „Будем и дальше помогать“)», — написал, в частности, он.