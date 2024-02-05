Минниханов о Татпотребсоюзе: «Будем и дальше помогать»

Фото: t.me/rustamminnikhanov/

Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем Telegram-канале оценил значение потребительской кооперации для жизни сельского населения республики.

«Посетили собрание Татпотребсоюза. Кооперативы играют важную роль в развитии сельских территорий, обеспечивая всеми необходимыми продуктами. В деревнях работают 135 автолавок», — заметил Раис РТ.

«Татарстан кулланучылар берлеге социаль функцияне үти, 1200 авыл халкын товарлар белән тәэмин итә. Мин үзем куллану кооперациясе системасында эшләдем, бу эшнең мөһимлеген аңлыйм (в переводе с татарского — „Татпотребсоюз выполняет социальную функцию, обеспечивает товарами 1200 деревень. Я сам работал в системе потребительской кооперации, понимаю важность этой работы“)», — добавил руководитель республики.

«Алга таба да ярдәм итәчәкбез („Будем и дальше помогать“)», — подчеркнул Рустам Минниханов.

Нынешний Раис РТ в 1983–1985 годах был заместителем председателя правления районного потребительского общества Сабинского района, а в 1985–1990 годах — председателем правления районного потребительского общества Арского района ТАССР.

Видео: t.me/rustamminnikhanov/.