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Минниханов о Татпотребсоюзе: «Будем и дальше помогать»
Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем Telegram-канале оценил значение потребительской кооперации для жизни сельского населения республики.
«Посетили собрание Татпотребсоюза. Кооперативы играют важную роль в развитии сельских территорий, обеспечивая всеми необходимыми продуктами. В деревнях работают 135 автолавок», — заметил Раис РТ.
«Татарстан кулланучылар берлеге социаль функцияне үти, 1200 авыл халкын товарлар белән тәэмин итә. Мин үзем куллану кооперациясе системасында эшләдем, бу эшнең мөһимлеген аңлыйм (в переводе с татарского — „Татпотребсоюз выполняет социальную функцию, обеспечивает товарами 1200 деревень. Я сам работал в системе потребительской кооперации, понимаю важность этой работы“)», — добавил руководитель республики.
«Алга таба да ярдәм итәчәкбез („Будем и дальше помогать“)», — подчеркнул Рустам Минниханов.
Видео: t.me/rustamminnikhanov/.
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