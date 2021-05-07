Рустам Минниханов посетил татарские радиостанции «Китап» и «Тәртип»

Одним из таких проектов стал сайт «Миллиард.Татар», представляющий собой энциклопедию татарской жизни. Запуск платформы состоялся в январе. Помимо сведений об истории татар, видных деятелях, дискуссионных материалов о будущем татарского народа, на платформе реализуются разные интерактивные инструменты — к примеру, сервис татарского посткроссинга.

Затем Президент Татарстана ознакомился с работой двух новых татарских радиостанций «Китап» и «Тартип». Порядка 60% вещания «Китап» посвящено литературно-просветительским темам, все остальное время — музыка народного и классического жанра. Музыкальный материал подобран по принципу мелодичности и соответствию традиционным принципам татарского народа.



Гостю рассказали, что радио «Китап» широко представлено в соцсетях. На официальных аккаунтах постоянно проводятся различные конкурсы и флешмобы, посвященные продвижению национальных видов народного творчества, популяризации чтения татарской литературы. С января 2021 года радио вещает на частоте 98,6 МГц ФМ в Казани. А с 7 мая прошлого года радиоволну можно слушать через мобильное приложение. За первый год работы в магазинах AppStore и Android было скачано около 20 тыс. копий сервиса.

Сегодня в здании «Татмедиа» открылась новая студия радиостанции «Тәртип». Концепция радиоканала подразумевает популяризацию традиционной культуры, ретро-искусства, истории, краеведения, народных традиций. 14 августа 2020 года радио возобновило вещание в Казани на частоте FM 93,1 МГц, а c 21 августа начало вещание в Набережных Челнах на частоте FM 90,2 МГц. На июнь этого года запланировано открытие новой точки — послушать радио жители Заинска смогут на частоте FM 88.0 МГц. Сейчас в эфир радио «Тәртип» выходит более 30 различных программ собственного производства.

Рустам Минниханов осмотрел студию, встретился с коллективом, после чего вышел в прямой эфир. Он отметил, что сегодня татароязычные радиостанции делают большой вклад в сохранение татарского языка, национальной культуры и традиций.

«У нашего народа очень богатая культура. Необходимо развивать ее, прививать любовь к родному краю и уважительное отношение к старшим», — подчеркнул Рустам Минниханов и поздравил радиослушателей с наступающим Днем Победы в Великой Отечественной войне.

Также Президент Татарстана встретился с участниками круглого стола «Перспективы развития национального радио». Рустам Минниханов поздравил представителей регионального радиовещания с профессиональным праздником — напомним, сегодня в стране отмечается День радио.



Руководитель республики отметил, что в век цифровизации нужно активнее развивать как традиционное татароязычное радио, так и радиостанции на интернет-площадках. Участники беседы предложили Президенту объединить все радиоканалы на татарском языке в единое приложение — такой шаг позволит слушателям, не теряя времени на поиск нужной частоты, выбрать любимую волну. Рустам Минниханов поддержал данную инициативу. Кроме того, он высказался за качественное развитие татарских музыкальных телеканалов.

«Нужно поддерживать талантливых исполнителей, помогать с записью песен и созданием видеоклипов», — посчитал руководитель республики и предложил организовать эту работу через систему грантовой поддержки.

Фото предоставлено пресс-служба Президента РТ.