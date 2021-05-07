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Ру Тат
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7 мая 2021  12:35

Минниханов зарегистрировался на сервисе татарского посткроссинга

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Президент Татарстана Рустам Минниханов зарегистрировался на платформе татарского посткроссинга — совместном проекте сайта «Миллиард.Татар» и сервиса «Хатлар йорты» («Дом писем»), созданном для обмена по всему миру креативными бумажными открытками.

Руководитель республики выбрал три открытки со стенда в литературном кафе «Татмедиа» и воспользовался формой отправки писем. Сайт предложил отправить открытки по трем адресам — в Ереван, Актюбинск и Казань.

Послания от Президента РТ адресаты получат по почте. Теперь любой пользователь сервиса сможет отправить свое письмо лично руководителю республики.

Видео предоставлено пресс-служба Президента РТ. 

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