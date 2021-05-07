Рустам Минниханов ознакомился с новой студией радио «Тәртип»

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил открытие новой студии радио «Тәртип» , которое расположено на десятом этаже здания АО «Татмедиа».

«Радиостудия оборудована в соответствии с современными требованиями. Есть отдельная студия для записи звука, а также сцена для живых концертов. Сегодня был первый прямой эфир из этой студии, в нем участвовал Рустам Минниханов», – рассказала заместитель главного редактора радио «Тәртип» Лейла Ялалова.

Новую радиостудио руководителю республики показал генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.

«Утренние передачи будут идти три часа в прямом эфире», – анонсировала Лейла Ялалова.

Напомним, в 2020 году усилиями Президента РТ Рустама Минниханова и Правительства республики радио «Тәртип» получило собственную FM-частоту. Редакция радио перешла под ведение АО «Татмедиа». Сегодня «Тәртип» вещает в 13 городах и районах Татарстана — в Казани, Зеленодольске, Набережных Челнах, Нижнекамске, Елабуге, Верхнеуслонском, Высокогорском, Зеленодольском, Лаишевском, Мамадышском, Менделеевском, Мензелинском, Тукаевском районах республики. В июне этого года к этому списку присоединится и Заинск.