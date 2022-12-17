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Ру Тат
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Общество
17 декабря 2022  15:21
Надежда Захарова

Рустам Минниханов поделился фото с прогулки с алабаем Акдусом

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Президент Татарстана Рустам Минниханов поделился фотографией с алабаем Акдусом. Руководитель РТ отметил, что уже давно не делился с подписчиками подобными фото, и посетовал на нехватку времени.

«Давно не выкладывал фото Акдуса. Редко удается погулять вместе — работы много», — говорится в сообщении в телеграм-канале.


К слову, в последний раз Президент РТ делился фото с домашним любимцем в августе этого года.

Напомним, что Акдуса еще щенком Рустаму Минниханову подарил экс-Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов.

Фото: телеграм-канал Президента РТ Рустама Минниханова

 

#Рустам Минниханов
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