Рустам Минниханов поделился фото с прогулки с алабаем Акдусом

Президент Татарстана Рустам Минниханов поделился фотографией с алабаем Акдусом. Руководитель РТ отметил, что уже давно не делился с подписчиками подобными фото, и посетовал на нехватку времени.

«Давно не выкладывал фото Акдуса. Редко удается погулять вместе — работы много», — говорится в сообщении в телеграм-канале.



К слову, в последний раз Президент РТ делился фото с домашним любимцем в августе этого года.

Напомним, что Акдуса еще щенком Рустаму Минниханову подарил экс-Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов.

Фото: телеграм-канал Президента РТ Рустама Минниханова