Рустам Минниханов поделился фото с прогулки с алабаем Акдусом
Президент Татарстана Рустам Минниханов поделился фотографией с алабаем Акдусом. Руководитель РТ отметил, что уже давно не делился с подписчиками подобными фото, и посетовал на нехватку времени.
«Давно не выкладывал фото Акдуса. Редко удается погулять вместе — работы много», — говорится в сообщении в телеграм-канале.
К слову, в последний раз Президент РТ делился фото с домашним любимцем в августе этого года.
Напомним, что Акдуса еще щенком Рустаму Минниханову подарил экс-Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов.
Фото: телеграм-канал Президента РТ Рустама Минниханова